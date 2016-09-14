入聯宣達團訪華府 爭取美國會學界支持

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台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天表示，在華府期間與多位美國議員與學界會晤，表達台灣加入聯合國的意願，並希望美方調整政策，提高與台灣高層的互動。

蔡明憲與台灣聯合國協進會成員在華府期間，與聯邦眾議院軍事委員會海權與軍力小組主席福布斯（Randy Forbes）、外交委員會榮譽主席羅斯雷提能（Ileana Ros -Lehtinen）、資深眾議員羅拉巴克（DanaRohrabacher）與夏波（Steve Chabot）等長期支持台灣的國會議員會晤，表達台灣加入聯合國的聲音。

蔡明憲13日於媒體茶敘表示，希望美國議員透過影響力，以各種方式支持台灣有意義參加聯合國及其附屬組織，例如國際民航組織（ICAO）等，議員們多強調已經在做，並支持台灣的聲音。

台灣入聯宣傳團成員向議員表達，希望美方未來與台灣加強互動，國會內也能重新檢討美國對台或對中國的政策，讓台灣在國際有更多參與機會，同時也希望國會能協助，調整1994年已不合適的對台工作指針。

蔡明憲轉述福布斯指出，眾院已在國防授權法案中納入美國高階軍官可赴台訪問的附加條文，並希望台灣加入環太平洋軍演（RIMPAC），希望兩院都能通過。

蔡明憲在給聯合國秘書長潘基文的信函寫到，聯合國憲章有普遍參與和人民自主的原則，台灣人民支持並願意做負責任的成員；聯合國1971年通過的2758號決議文由中華人民共和國取代中華民國，但未說中華人民共和國代表台灣人民及台灣是中國的一部分。

此外，民調顯示84.8%的台灣民眾贊成以台灣名義加入聯合國；而根據國際法，台灣符合國家的要件：人民、土地、政府與主權皆有。

蔡明憲指出，宣達團是非政府組織，政府要考慮國際現勢與兩岸關係，他瞭解政府立場，對政府的態度雖不太滿意，但可以接受。蔡明憲說，期間駐美代表處提供必要協助，也感謝外交部長李大維，他並未感受到所謂的各方壓力，只是做該做的事。

宣達團在華府期間，也與國務院前亞太副助卿薛瑞福（Randall Shriver）等學者午宴。1050914

(中央社)