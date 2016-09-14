三星自爆助攻iPhone7 台廠受惠接急單
蘋果年度新機iPhone 7上週發表，雖號稱有10大突破，但因之前網路早已流出，因此並無驚喜之處。原本法人看淡iPhone 7銷售，豈料競爭對手三星Note 7自爆助攻，讓蘋果看好後市突下急單，台積電、大立光等台廠受惠。
三星刻意提前蘋果一個月，搶在8月推出Note 7，就是想占得先機。不料「呷緊弄破碗」，電池發生問題，頻頻傳出自爆事件，還被禁上飛機。三星雖祭出各項危機處理手段緊急止血，但商譽、使用者信心受損難挽回，且換貨服務正好給了用戶換iPhone 7的機會。
對手助攻，讓iPhone 7開低走高，後市看漲。【壹週刊】報導，台灣供應鏈廠商透露，上周末突然接獲蘋果緊急通知，要求拉高備料及出貨數量，於農曆年前出貨完畢。法人研判，各廠商依產品別不同，約有15到20％不等的成長。
法人指出，從台積電的A10處理器晶圓代工，大立光的鏡頭製造，再到鴻海、和碩的組裝代工等，部分台廠第三季營收已經開始成長，預估至少可以延續到今年底，甚至到明年春節後。
(中時電子報)
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