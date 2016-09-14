遭駭客爆料用藥 體操女王公開澄清

美國體操女王拜爾斯(前排中)表示自己是合法使用藥物。(美聯社資料照)

俄羅斯駭客組織「潮熊」(Fancy Bear)侵入世界反禁藥組織(WADA)的資料庫，還爆料4名美國知名運動員使用禁藥，包括體操女王拜爾斯(Simone Biles)、女籃選手多恩(Elena Delle Donne)以及網球選手威廉絲姊妹。

里約奧運奪下4金1銅的拜爾斯於14日第一時間公開回應：「我自幼患有注意力不足過動症，所以從小就固定服藥。我可以保證我絕對支持光明正大的比賽，我永遠都會以保持競技的公平性為第一優先。」

拜爾斯表示自幼就有使用可以增強集中力的藥物，這些選手使用的藥物確實會讓他們在禁藥檢測上呈現陽性反應，但包括拜爾斯在內，他們事前皆以醫療用藥的名義報備過國際奧會，並且被准許使用，不會構成問題。

剛動完拇指手術的女籃選手多恩表示：「感謝這些駭客還我清白！他們讓全世界都知道我是合法地使用這些藥物。」資料顯示多恩也在WADA醫療用藥的許可名單上。國際奧會已嚴厲譴責駭客組織，並保證選手的清白。

(中時電子報)