好衰！江角真紀子失業又捲基金詐騙

江角真紀子近來成為基金詐騙受害者。（圖／取自江角真紀子網誌）

日本女星江角真紀子過去因演出《庶務二課》爆紅，可她早前因唆使前經紀人到他人家噴漆，甚至被女兒學校的其他家長控是霸凌者，她負面新聞纏身以致工作全無，沒想到現在她又衰被詐騙。

江角真紀子演藝事業堪稱停擺，沒想到日本雜誌昨又被出演藝圈中有不少人捲入基金詐騙，日前日本警方逮補一基金公司社長，他涉嫌在2009年～2015年間哄騙約60名投資者投資空殼基金，金額高達113億日圓。

而江角真紀子就是受害者之一，她透過律師坦承在友人的遊說下投資受騙，其他包含視覺系藝人GACKT也遭詐騙。由於江角真紀子才因醜聞導致失業，如今又遭騙，可謂日子難過。

(中時電子報)