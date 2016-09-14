原來愛的就是「他」 阿信手機桌布洩戀情

阿信出道至今對感情話題相當低調。(圖/取材自五月天歌迷同聚會臉書)

亞洲天團五月天出道16年，人氣依舊居高不下，團員也陸續升格為人夫，唯獨阿信感情生活依然空白，出道至今僅傳出兩段緋聞，不過日前上電台受訪時，手機桌布出現了一個人的輪廓，也讓粉絲驚呼難道戀愛對象是「他」！

五月天在樂壇地位無人能及。(圖/本報系資料照)

有粉絲PO出阿信在電台工作時的照片，只見阿信神情專注研讀手上資料，不過有眼尖網友發現手機有亮點，因為桌布居然是一個人的輪廓，讓人猜測可能是戀愛對象的照片，因此立即扮演柯南追根究柢，放大之後發現疑似是阿信本人，應該是當初為自家潮牌代言拍的宣傳照，這也讓粉絲直呼「太神了，連這樣都能追查出來」，不過也有人笑稱原來主唱大人這麼自戀。

(中時電子報)