共資共名獎學金 10所百大名校給機會

我要評比

教育部和世界百大名校成立的「共資共名獎學金」，今年合作對象達10所，最新加入的是比利時荷語魯汶大學。

教育部為拓展學子到世界名校學習進修機會，近年陸續和各國知名學府簽約，以共同資助、署名方式提供獎學金，選送台灣學生就讀博士班。

共資共名獎學金期限為3到4年，由台灣和學校共同分攤學費和生活費，每校每年名額為5人，各校申請時間不一。

目前參與「共資共名」獎學金的學校包括美國伊利諾大學香檳分校、聖路易市華盛頓大學、南加州大學、加州理工學院、哥倫比亞大學；英國劍橋大學、牛津大學；澳洲國立國家大學；法國巴黎南區大學等；比利時荷語魯汶大學。

最新加入的魯汶大學是荷比盧最古老學府，西元2015到2106年泰晤士高等教育增刊世界排名為35名。相關資訊可參考教育部網站。1050914

(中央社)