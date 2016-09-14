共資共名獎學金 10所百大名校給機會
教育部和世界百大名校成立的「共資共名獎學金」，今年合作對象達10所，最新加入的是比利時荷語魯汶大學。
教育部為拓展學子到世界名校學習進修機會，近年陸續和各國知名學府簽約，以共同資助、署名方式提供獎學金，選送台灣學生就讀博士班。
共資共名獎學金期限為3到4年，由台灣和學校共同分攤學費和生活費，每校每年名額為5人，各校申請時間不一。
目前參與「共資共名」獎學金的學校包括美國伊利諾大學香檳分校、聖路易市華盛頓大學、南加州大學、加州理工學院、哥倫比亞大學；英國劍橋大學、牛津大學；澳洲國立國家大學；法國巴黎南區大學等；比利時荷語魯汶大學。
最新加入的魯汶大學是荷比盧最古老學府，西元2015到2106年泰晤士高等教育增刊世界排名為35名。相關資訊可參考教育部網站。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。