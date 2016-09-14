2016台北藝術節》奇幻《棒球奇蹟》揭百年日韓國族情結

《棒球奇蹟》劇照。copyright_Kikuko Usuyama

日本棒球發展對臺灣棒球史有間接的影響，但鮮少人知道西方的棒球運動是如何進入亞洲的，在日本跟韓國之間又有什麼棒球情結？國際當紅導演岡田利規，此次首台灣帶來新作《棒球奇蹟》，將於9月15日至9月17日於水源劇場演出。

《棒球奇蹟》以幽默諷刺的隱喻，道出了複雜的國族認同與愛恨交織的矛盾。舞台看似是一座棒球場，場上有兩位不懂棒球的日、韓女子，一位厭惡棒球的男子，以及如同鈴木一朗化身的男子。四人以日韓語交錯對話，不時有英語插入話題中，彼此看似沒有任何隔閡，四人從棒球規則、童年的棒球記憶、日本和韓國的棒球歷史，慢慢帶出「如父親般」的美國，對兩個國家政治、經濟、民生的深遠影響，大至經濟制裁，小至球場零食，處處都能見著美國的身影。

《棒球奇蹟》劇照。copyright_Asian Arts Theatre (Moon So Young)

棒球文化自百年前由美國輸入日本、韓國後，成了兩國最重要的運動項目，美國大聯盟成了日本、韓國球員的想望，更是兩個國家人民引以為傲的事蹟，但對日、韓人民而言，球員登上美國大聯盟，何以成為國家的驕傲？球員真正的家究竟在哪裡？

此次舞台由日籍當代藝術家高嶺格操刀，將一座微型球場搬至舞台上，左右兩為計分板，上方漂浮著白色圓盤物體。說起岡田利規與高嶺格的合作，岡田利規表示：「2002年高嶺格先生創作了《天佑美國》這個作品，成功地將美國的巨大......過於巨大以致於看不見的存在感表現出來。此外，我的作品有很多輕巧、象徵性，但又感覺不到物質性的事物，因此我想藉高嶺格將不同的東西帶進我的作品中。」在《棒球奇蹟》中，以高掛於天際的白色巨大圓盤，如上帝般地俯視四人，作為美國的象徵。

《棒球奇蹟》劇照。copyright_Kikuko Usuyama

導演岡田利規以身體和語言分離的特殊表演美學見長，於國際上打響知名度，年輕時深受平田織佐影響，閒聊般叨叨絮絮的台詞，往往帶出背後龐大的命題，作品中更帶入網路世代的破碎語言。在排練時，不以身體訓練為優先，反而以演員「今天所發生的事情」為開端，去觀察日常講話時所使用的肢體語言，再編匯進動作中，如舞蹈般的扭曲身體，彰顯現實生活中的模樣。岡田利規說：「現實生活中的身體說不定比劇場裡的身體更為豐富多樣，即使只有一點點，我也想要更為接近現實生活中的身體，我想要做的是以現實為原型的戲劇。」

《棒球奇蹟》劇照。copyright_Kikuko Usuyama

岡田利規曾與編劇鬼才宮藤官九郎同年獲日本岸田國士戲劇獎，近年並受邀至巴黎秋天藝術節、布魯塞爾藝術節、慕尼黑室內劇院、柏林HAU劇院等國際盛會發表作品。

《棒球奇蹟》劇照。copyright_Asian Arts Theatre (Moon So Young)

《棒球奇蹟》

2016/09/15 (四) 19:30

2016/09/16 (五) 19:30

2016/09/17 (六) 14:30

地點：水源劇場

(中時電子報)