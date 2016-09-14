莫蘭蒂帶來強風豪雨 台東鹿鳴橋土石溢流
莫蘭蒂颱風在台東吹起狂風豪雨，大浪將富岡漁港的紅色燈塔打落，消失在海中。大雨也造成山上土石泥流往下傾瀉，鹿野鄉鹿鳴橋邊坡泥流流到鹿鳴橋上，但仍有車輛涉險而過。
富岡漁港在去年蘇迪勒颱風過境時，漁港堤防被大浪打斷傾斜，這次莫蘭蒂颱風則把海堤上的紅色燈塔打斷，燈塔消失在海中。
卑南鄉通往鹿野鄉的台9線鹿鳴橋，邊坡土石因為大雨，泥流往橋面上衝，造成橋面上都是土石泥流及樹枝石塊等，關山警分局表示，目前橋上開放單線通車，並請工務段盡速清理橋面。
(中時)
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