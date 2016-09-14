颱風莫蘭蒂來襲 花蓮免費公車助返鄉

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颱風莫蘭蒂侵台，花蓮一夜間歇性大雨和陣風，花蓮溪等溪水逐漸升高；因應花蓮往返台東鐵路全天停駛，花蓮縣府為讓返鄉遊子能順利回家團圓，開設免費接駁公車。

受颱風莫蘭蒂影響，台鐵昨天宣布，東部幹線(花蓮-台東)14日全天停駛，正逢中秋節連假返鄉潮，縣府自上午10時起開設免費接駁公車，每20分鐘一班次，末班車晚間10時發車，沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里等火車站。

花蓮縣消防局災害應變中心昨晚召開災前整備會議，縣長傅(山昆)萁會中裁示，鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉及秀林鄉等黃色警戒潛勢溪流地區，及萬榮鄉及卓溪鄉等山地鄉均須完成預防性撤離。

傅(山昆)萁要求各公所及軍方須協助所有低漥地區及潛勢溪流保全戶撤離，縣府社會處須確保六鄉鎮收容所物資充足，消防局及警察局須密切聯繫，提供支援。

花蓮縣境內共168條土石流潛勢溪流，目前保全戶數1393戶，實際居住人數3718人，花東防衛指揮部已預置兵力地點18處，派遣兵力230員、機具9類31輛，協助民眾撤離。1050914

(中央社)