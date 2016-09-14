颱風莫蘭蒂來襲 花蓮免費公車助返鄉
颱風莫蘭蒂侵台，花蓮一夜間歇性大雨和陣風，花蓮溪等溪水逐漸升高；因應花蓮往返台東鐵路全天停駛，花蓮縣府為讓返鄉遊子能順利回家團圓，開設免費接駁公車。
受颱風莫蘭蒂影響，台鐵昨天宣布，東部幹線(花蓮-台東)14日全天停駛，正逢中秋節連假返鄉潮，縣府自上午10時起開設免費接駁公車，每20分鐘一班次，末班車晚間10時發車，沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里等火車站。
花蓮縣消防局災害應變中心昨晚召開災前整備會議，縣長傅(山昆)萁會中裁示，鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉及秀林鄉等黃色警戒潛勢溪流地區，及萬榮鄉及卓溪鄉等山地鄉均須完成預防性撤離。
傅(山昆)萁要求各公所及軍方須協助所有低漥地區及潛勢溪流保全戶撤離，縣府社會處須確保六鄉鎮收容所物資充足，消防局及警察局須密切聯繫，提供支援。
花蓮縣境內共168條土石流潛勢溪流，目前保全戶數1393戶，實際居住人數3718人，花東防衛指揮部已預置兵力地點18處，派遣兵力230員、機具9類31輛，協助民眾撤離。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。