恐輪番侵台？吳德榮：颱風馬勒卡要看緊

輕度颱風馬勒卡 (編號第 16 號，國際命名 MALAKAS)，中心位置位於北緯 15.1 度，東經 134.8 度，以每小時24轉21公里速度，向西北西進行。(圖/取自中央氣象局)

氣象專家吳德榮「洩天機教室」示警，馬勒卡在路徑不確定範圍有觸台可能，須持續注意動向。(圖/取自中央氣象局)

繼第14號強颱莫蘭蒂之後，第15號颱風「雷伊」、第16號颱風「馬勒卡」於昨日跟進生成。氣象專家吳德榮「洩天機教室」提醒民眾，馬勒卡在路徑不確定範圍有觸台可能，須持續注意動向，不排除產生嚴重影響。

氣象專家吳德榮今（14）日在「洩天機教室」專欄指出，氣象預報能力受限於觀測資料不足、數學物理無法克服的困難，勢必會有誤差存在。應用預報資料時，要包括可能的誤差，別隨意忽略「預報誤差」或「預報不確定性」。

吳德榮表示，第16號颱風「馬勒卡」昨日2時生成，在此之前，數值模式(ECMWF)已開始模擬未來路徑，顯示岀其未來在台灣東側(宮古、琉球附近)北轉。新模擬資料（13日20時）結果與舊者雖然類似，但模擬51次的系集預測顯示，部分路徑通過陸地，且中心距台更近。

吳德榮說，根據中央氣象局發布的路徑潛勢預測」，確定性路徑雖離陸地有段距離，但在路徑不確定性的範圍，仍有接觸台灣部分，故須持續關注「馬勒卡」未來動態，它將來會更接近台灣，不能完全排除產生更大的影響的機率。

(中時電子報)