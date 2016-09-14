「將邁入下個階段」 謝欣穎甜蜜告白7年男友

謝欣穎和男友梁士華交往7年。(圖／翻攝自謝欣穎IG)

謝欣穎開心透露「我們畢業了，即將要邁入下一個階段」。(圖／翻攝自謝欣穎IG)

藝人謝欣穎因演出《我和我的17歲》事業再攀高峰，不過和男友梁士華交往7年的她，本來去年就要結婚，但因碰到犯太歲加上工作繁忙，婚期延遲1年，13日她在IG發文「我們畢業了，即將要邁入下一個階段」，讓粉絲都驚呼「要結婚了？」

謝欣穎2014年就答應男友求婚，而且婚紗照也早就拍好，原本預定去年結婚，但因犯太歲延遲婚期，先前她說會在今年底完婚，但確切日期還未公布，13日她PO出和男友甜蜜合照，並幸福告白：「哈嘍老伴，感謝你已佔據我生命中的七年，我們畢業了，即將（是即將！還沒登記也還沒結婚)要邁入下一個階段。」

她也感謝男友讓自己成為更好的人，雖然七年養成計畫沒有很成功，「我會更加努力成為你心中那個100分的伴侶，未來還請多多指教。」超甜蜜的告白，讓粉絲好感動，紛紛獻上祝福希望她能永遠幸福。

(中時電子報)