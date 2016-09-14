「將邁入下個階段」 謝欣穎甜蜜告白7年男友
藝人謝欣穎因演出《我和我的17歲》事業再攀高峰，不過和男友梁士華交往7年的她，本來去年就要結婚，但因碰到犯太歲加上工作繁忙，婚期延遲1年，13日她在IG發文「我們畢業了，即將要邁入下一個階段」，讓粉絲都驚呼「要結婚了？」
謝欣穎2014年就答應男友求婚，而且婚紗照也早就拍好，原本預定去年結婚，但因犯太歲延遲婚期，先前她說會在今年底完婚，但確切日期還未公布，13日她PO出和男友甜蜜合照，並幸福告白：「哈嘍老伴，感謝你已佔據我生命中的七年，我們畢業了，即將（是即將！還沒登記也還沒結婚)要邁入下一個階段。」
她也感謝男友讓自己成為更好的人，雖然七年養成計畫沒有很成功，「我會更加努力成為你心中那個100分的伴侶，未來還請多多指教。」超甜蜜的告白，讓粉絲好感動，紛紛獻上祝福希望她能永遠幸福。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。