2106台北藝術節》《我是東西南北香蕉人》中秋搖滾開唱

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

無懼強颱莫蘭蒂擾中秋，9月16日至18日在城市舞台演出3場的超混種搖滾音樂劇《我是東西南北香蕉人》強勢開唱！多年來積極挑戰多元跨界劇場創意的黑眼睛跨劇團在2016年經過台北藝術節策展人耿一偉的牽線下，找來新寶島康樂隊、客家金曲歌王黃連煜及合作，導演鴻鴻汲取清代客家詩人黃遵憲的古詩風采，讓百年客家詩人黃遵憲與現代客家金曲歌王黃連煜巧妙串結，跨越時空躍上舞台，開創這齣結合古典詩、偶戲、戲劇、動畫及搖滾樂的「超混種搖滾音樂劇」，卯足火力中秋連假搖滾開唱！現正於兩廳院售票系統熱賣中。

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

乍聽之下讓人覺得獨特的劇名《我是東西南北香蕉人》，是來自客家詩人黃遵憲最著名的詩句〈我是東西南北人〉，該詩句更是代表著客家人漂泊四處卻能堅毅生存下來的精神；而特意加入的香蕉兩字，除了台灣特產的水果外，更是金曲客家王黃連煜累積10年個人首張專輯《BANANA》，當年更是以此張串聯多元豐富樂風的現代客家專輯勇奪當年金曲獎「最佳客語專輯」及「最佳客語歌手獎」。

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

身為清代革命家、外交官遊歷世界的黃遵憲，先後出使日、美、英、新加坡等國達二十年之久，更是最早提出「我手寫我口」主張，開創白話詩先河的始祖。劇情開展即從這位前衛的革命家黃遵憲開始，從虛擬的台灣未來「香蕉國」客家文化館開幕現場被命運時光機從戊戌變法中抓來現代，在親身經歷台灣學運、媒體百態等當代民主進程，劇情無不時呼應時事並極盡諷刺以古喻今，讓黃遵憲感念起身為詩人及革命家的使命感決定趕回清代完成志業。

原本在生活中不相識的導演鴻鴻及黃連煜，透過這次合作才認識彼此進而惺惺相惜，鴻鴻特意將黃遵憲詩作〈海行雜感〉放在最後，詩句「打窗壓屋雨風聲，起看滄波一掌平。／我自冒風衝雨過，原來風雨不曾晴。」疊合黃遵憲、黃連煜及導演鴻鴻的生命經歷；金曲歌王黃連煜更在參與此戲飾演黃遵憲後，喚起身為客家音樂人的使命，決心立志終身成為客家山歌的使者，彷彿此番合作百年前便注定。

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

導演鴻鴻表示這齣完全無法被歸類及定義的超混種音樂劇，當初設想除了為金曲客家歌王黃連煜量身打造外，特意讓黃連煜專心音樂歌曲表演，展現音樂上的風采及才華，因此特別找來專業製偶師製作黃遵憲本尊戲偶，精緻擬真的五官與服飾貫穿全場，甚至與黃連煜上演本尊分身及其精神互換的三位一體戲碼。

擔任操縱黃遵憲戲偶的演員徐浩忠更是費心苦練，揣摩操偶的技巧及聲音語言，「剛開始我很容易忘記自己是操偶的角色，反射性用演員的身分去與其他演員們對戲，常常突然驚覺自己應該是要讓偶來演出，這對我來說是非常大的挑戰與身分的轉換。」，演員余佩真也表示這戲完全不同於以往對音樂劇演員要唱要演的想像，而是可以專心做演員專注於角色上，這次還特別與演員廖原慶共舞探戈，請觀眾拭目以待！

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

第一次挑戰戲劇演出的黃連煜，可謂在戲中獨挑大樑擔任最重要音樂設計及演唱的角色，自7個月前便開始研究黃遵憲背景及詩作，除了從家譜中發現自己與黃遵憲是同脈相傳的關係外，更從詩作中汲取靈感，將艱澀的古詩作以快失傳的客家山歌調入曲開創新意，除了客家山歌調外，更是準備多首舊歌新編及新歌曝光，包含近20首跨越藍調、探戈、爵士、流行、傳統、民謠等各種豐富樂種的歌曲，甚至自備專業Live Band直達演唱會規格，準備中秋瘋狂開唱！

談及合作動畫契機，導演鴻鴻多年前在看過陳映真老師紀錄片中的動畫短片便對插畫鬼才洪添賢Croter印象深刻，因此提出邀約；對舞台劇僅有紀錄及攝影經驗的Croter，因自身非常喜歡劇場黑盒子的演出氛圍而答應邀約，也找來好夥伴人森合作，為此戲的視覺畫龍點睛。

除了為《我是東西南北香蕉人》量身打造客家花色主題黃遵憲及香蕉人兩款主視覺外，特別從歌曲的詞及劇本劇情發想近20支動畫，以充滿荒誕感的畫面結合歌曲的節奏及意境，在黃連煜獻唱的同時搭配背後大投影這些創意無限的視覺輔助。

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

Croter更表示這20支皆精華之作，其中最喜歡則是《西部》，除了在歌曲展現出如電影荒野大鏢客的意境外，更道出黃連煜離鄉背井獨自打拼的心境，因此動畫裡設計一隻住在蘋果裡毛毛蟲的冒險，影射自己就算是冒險也不敢離開食物太遠的荒謬感。

這齣《我是東西南北香蕉人》以狂想改寫近代史，用音樂道盡人間滄桑，搭配動畫結合偶戲與真人秀的演出，不僅為戲中演員們開啟人生的扉頁，更開創客家音樂劇場前所未有的局面！

《我是東西南北香蕉人》劇照。（2106台北藝術節提供）

《我是東西南北香蕉人》

2016/09/16 (五) 19:30

2016/09/17 (六) 19:30

2016/09/18 (日) 14:30

地點：城市舞台

(中時電子報)