薄紗背影邀賞月 趙雅芝美如嫦娥

趙雅芝美如嫦娥，薄紗背影邀賞月。（圖／取材自趙雅芝微博）

中秋節除了烤肉、吃柚子外，也別忘了有抬頭賞月的習俗！凍齡女神趙雅芝就在微博曬出身穿薄紗背影照，邀網友抬頭賞月，昔日的「白娘子」仙氣十足，趙雅芝美如嫦娥。

香港女星趙雅芝昨在微博曬出背影照，寫下：「海上生明月，天涯共此時，找個最美的地方去賞月」，照片中趙雅芝身穿透膚薄紗長裙，秀出白皙皮膚與纖細身材，趙雅芝背影仙氣十足，也讓網友直呼：「我放佛(彷彿)看到了嫦娥～～中秋是不是要奔月了」、「月宮的主人嗎？好美」。

(中時電子報)