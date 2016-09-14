中秋連假 新北部分路邊停車停收費

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新北市政府交通局表示，為配合中秋連續假期，調整各路邊停車場收費時間，平日收費路段暫停收費，但假日收費路段仍維持收費。

交通局表示，平日收費路段包括板橋、土城、中和、永和、新店、新莊、林口、五股、泰山、三峽、樹林、蘆洲、三重、淡水、汐止、深坑等行政區路邊收費停車場，15日至18日停止收費。

至於板橋、 土城、金山、新莊、林口、八里、三峽、鶯歌、淡水、汐止及深坑等觀光及商圈區域假日收費路段，15日至18日維持正常收費。

交通局提醒，如果在收費時間收費路段停車離開時卻未見繳費通知單，可於停車翌日起15天內（繳費期限內），至各大超商代收處所利用多功能訊息機或利用全國繳費網及交通局資訊服務網站停車費查詢系統查詢、列印繳費通知單，也可於上班時間利用交通局免付費電話（0800-007-550）查詢停車情形。1050914

(中央社)