颱風天台南上半天 市民罵翻天

颱風莫蘭蒂襲台，台南市今天上午上班上課，下午才停班停課，家長、上班族及學生同聲罵翻，一名媽媽憤怒地說，她清晨5時多得知後，真是快瘋了，乾脆別放。

台南市長賴清德昨晚7時主持防災會議，聽取南區氣象中心及成功大學簡報，昨晚近10時作出今天上午上班上課，下午停班停課的決定。消息一出，讓苦等的媒體和市民傻眼，幾乎一面倒開罵，賴清德的臉書也被灌爆，直至今天上午7時，留言逾4000則。

台南今天清晨天色昏暗，已開始降雨，急著送小孩上學的家長，一面開車，一面抱怨中午還要想法子衝到學校接小朋友下課；有家長乾脆幫小朋友請假，以免中午放學遇到狂風暴雨，反而危險。

一名老師也說，他會遵守市府的決定，在中午學生放學時堅守崗位，不管要花多久的時間，也會讓學生平安下課返家，但誰去接他的小孩呢？

網路上還有人嘲諷，台南的大學幾乎都停課，但高中生、中學生、小學生及幼兒生要上課，這是「一市兩制」嗎？

一名女性上班族昨晚守到深夜，得知上半天、休半天的決定後，氣得大罵說，若是中午風雨太大，她不用回家嗎？

不過，台南也有店面或公司，昨晚直接宣布今天公休，不讓員工在颱風天涉險，也讓員工鬆了一口氣。1050914

(中央社)