秋節烤肉 蔬菜清水浸清肉類去血水冰存

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中秋節將至，家家戶戶購買烤肉應景食材，台中市政府衛生局提醒，蔬菜可先用清水浸泡，再以流動水沖洗，生鮮肉品及蝦貝類購買後，宜迅速清洗去血水汙水，迅速冰存保鮮。

衛生局提醒，中秋節烤肉應景食材購買量常比平日增加，需留意依食物屬性適當保存或清洗，以確保食品安全衛生；清洗蔬菜時，可先用清水浸泡至少15到20分鐘，再以流動水沖洗2到3遍以上洗淨，減少蔬果農藥殘留。

生鮮肉品及蝦貝類購買後，宜迅速清洗去血水汙水，建議迅速置放冷凍或冷藏區適當冰存保鮮；烤肉調味醬因鹽分糖分可能較高，適量塗抹使用。

衛生局日前前往源頭餡料廠、月餅製造商，抽驗糕餅及內餡57件，並到食品生鮮賣場抽驗應景食材81件，結果全數合格。

衛生局表示，中秋節應景食材抽驗專案除檢驗一般項目，再增加非法或特殊檢驗項目。除檢驗月餅成品的「防腐劑」，也加強月餅內餡檢驗「甜味劑」及法規外「非法色素」。

衛生局說，香腸、肉品、海鮮除檢驗「防腐劑、亞硝酸鹽、動物用藥」，也檢驗生鮮肉品「乙型瘦體素（俗稱瘦肉精）」，蔬菜水果農藥殘留也是抽驗重點。1050914

(中央社)