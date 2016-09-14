颱風增強 金門應變中心開設

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颱風莫蘭蒂逐漸增強，金門縣應變中心今天上午8時30分三級開設，10時30分一級開設，同步召開防颱整備會議，由縣長陳福海主持。

此外，金門縣政府車船處通報，由於海面上風浪太大，大小金門機車停止載運，旅客目前仍正常疏運；是否停航，未來視天候狀況再決定。1050914

(中央社)