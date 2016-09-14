被罷黜巴西議長 國際肅貪短片負面教材
巴西眾議院罷免議長古尼雅後，被國際透明組織在1支全球肅貪宣傳短片中作為象徵，稱他為「信託先生」，指他如何透過信託平台在海外藏錢。
巴西眾議院昨晚以450票贊成、10票反對和9票缺席的結果，罷免古尼雅（Eduardo Cunha）的議長職位，並褫奪公權8年。
宣傳短片指出，在80個國家調查的213宗貪腐弊案中，70%都是透過境外公司和海外帳戶處理，將錢轉移出去。
宣傳短片指出，古尼雅在巴西石油公司（Petrobras）貪瀆醜聞中扮演重要角色，是巴西法務部正在調查的有名政客之一。
短片指出，古尼雅因隱瞞在瑞士的帳戶，被罷免眾院議長職位，巴西檢察機關要求古尼雅和妻子歸還巴西政府3000萬美元。
古尼雅稱自己只是信託受益人，但國會道德委員會報告人羅傑里歐（Marcos Rogerio）表示，古尼雅說謊，隱瞞外匯流失和收賄等犯罪行為。
短片最後呼籲，「這個世界有很多信託先生（Mr. Trusts），請幫忙揭穿他們。」 1050914
(中央社)
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