中秋節 中市僅中正露營區鰲峰山可烤肉

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中秋節將至，民眾常以烤肉慶祝佳節。台中市政府提醒，全市僅清水鰲峰山公園烤肉區及北屯中正露營區可烤肉。

其餘公園、綠地與園道等公共場所，比照往年禁止烤肉及野炊；中秋連假期間，中市府將派員加強取締，違者將可依法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

中市府建設局說，將在15日到18日中秋連假期間，在公告地點以外區域，加強重點巡查取締。

依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，公園、綠地與園道內不得有擅自營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚帳行為。

建設局表示，民眾於公告地點外公園綠地內烤肉，會對綠地造成不良影響，園內設施也可能受損，提醒民眾遵守規定。1050914

(中央社)