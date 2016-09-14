希拉蕊最難熬時刻 歐巴馬試圖扳回一城
罹患肺炎使美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓經歷問鼎白宮之路處境最難艱的1週。美國總統歐巴馬今天說，希拉蕊蒙受「不公允」批評，並指控媒體為她的共和黨對手川普開脫。
法新社報導，在希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）極度難熬好幾天之後，歐巴馬火熱現身費城6000位群眾前，試圖幫她扳回一城。
歐巴馬堅持，希拉蕊被人「拿放大鏡檢驗、蒙受比在座任何人更不公允的批評」。他還指控媒體讓川普（Donald Trump）過關。
歐巴馬說：「我們對於『正常』的標準已然改變。川普過去每日囈語總被認為根本不夠格當總統，於是他一而再、再而三故技重施，然後媒體就放棄了。」
希拉蕊角逐成為美國首位女總統，這可能是她長達15個月問鼎白宮之路處境最難艱的1週。
歐巴馬又說：「選戰能回歸正軌是件好事。我不是做做樣子，我是真的、真的、真的要投給希拉蕊。」
路透社報導，歐巴馬提到：「（川普）那是個在世70年卻不曾關懷勞苦大眾的傢伙。他耗大半生遠離勞苦大眾，也不會讓你走進他的高爾夫球場。」
他稱讚所得成長普查的新數據，認為這證明自己任內多項政策幫助改善經濟，試圖藉此反擊川普有關經濟困境加深的論述。
歐巴馬說：「諸多措施讓美國比我們執政前更加繁榮壯大。」（譯者：中央社何宏儒）1050914
(中央社)
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