保育人員救小鱷魚 驚險過程卻變爆笑劇

有人向英國防止虐待動物協會（RSPCA）舉報，在公路旁發現一隻小鱷魚。（圖取自英國防止虐待動物協會（RSPCA））

虛驚一場！原來這隻小鱷魚來自中國大陸的某塑膠工廠，發白的身體一度被誤認為蜥蜴。（圖取自防止虐待動物協會（RSPCA））

這件拯救動物事件雖沒驚天動地，但情緒落差之大，相信還是能讓這位充滿愛心的動物保育人員印象深刻，難以忘懷。

英國保育組織防止虐待動物協會（RSPCA）接到一項舉報，位於英格蘭中部的溫斯福德，一處公路旁的水溝蓋上發現一隻小鱷魚。於是，RSPCA趕快派人到現場處理。

BBC報導，負責處理的是防止虐待動物協會（RSPCA）的勞倫·布拉德肖女士，到達現場後，她發現有一隻小鱷魚正在受到烈日曝曬。

這位女士救起這隻小鱷魚時，並沒有急忙地給小鱷魚急救，她只是笑了起來。

因為，這只是一隻製作維妙維肖的塑膠鱷魚玩具。來自製造大國─中國。整個解救行動，沒有驚險，只有驚訝。

這位女士一開始還小心翼翼地要靠近小鱷魚，原本看牠發白的身體，她還一度以為是一隻蜥蜴。結果，只是一隻被太陽曬到發白的塑膠小鱷魚。

(旺報)