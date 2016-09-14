爆炸謎團未解 SpaceX已計畫11月發射火箭
太空探索公司SpaceX可能最快就會在11月再度發射火箭到太空，儘管9月1日發射的獵鷹9號和衛星，在發射前就因不明原因引發的火災而爆炸摧毀，至今尚未公布原因。
根據商業內幕 (Business Insider)報導，SpaceX總裁Gwynne Shotwell在巴黎舉辦的衛星工業會議中表示，該公司預計將在三個月的沉寂後，在11月再度開始發射火箭，但她並沒有進一步解釋SpaceX怎麼修理火箭，或是會做甚麼來使得該公司得以在11月重新開始發射火箭。
九月初的事故摧毀了造價2億美元的衛星，臉書原本預計要用這個以色列公司Space Communication製造的衛星，在發展中國家提供網路服務。
目前SpaceX在NASA甘迺迪太空中心的發射台，預計將在11月建設完成，這個發射台最後一次使用是在5年前、用來發射NASA的太空梭，但NASA周二表示尚未接到SpaceX預計在該中心發射火箭的預約。SpaceX另一個在加州范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force)建造的發射台，預計也可以支援11月的發射。
孰悉SpaceX計畫的人士表示，11月發射的火箭將是獵鷹9號而不是之前排定的SpaceX新火箭Falcon Heavy。這架搭載27具引擎的新火箭很有可能會在2017年第一季才會進行首度發射，目前尚未公布哪家公司會搭乘該火箭、運送物品上太空。事故發生前，下一個預定藉由獵鷹9號升空的是盧森堡公司SES SA的衛星，但該公司尚未發表相關評論。
(中時電子報)
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