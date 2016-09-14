颱風莫蘭蒂影響 桃園復興區3國小停課

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颱風莫蘭蒂影響，山區瞬間風速增大，桃園市復興區高義、巴崚與光華國小今天停止上課。

桃園市政府上午表示，3所國小停止上課，並依學校地區現狀啟動緊急避難措施，住宿生由專人送返部落、導師個別通知學生停課，在校教師則正常上班。1050914

(中央社)