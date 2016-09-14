濃濃古早味 封仔餅環保先驅半世紀

月是故鄉圓，中秋節讓異鄉遊子想起故鄉台東的封仔餅。50年前，1張紙捲起10塊月餅，台東人也能快樂過中秋，甘苦人的封仔餅卻是環保先驅。中央社記者盧太城台東攝 105年9月14日

月是故鄉圓，中秋節讓異鄉遊子想起故鄉台東的封仔餅。50年前，一張紙捲起10塊月餅，台東人也能快樂過中秋，甘苦人的封仔餅卻是環保先驅。

中秋節腳步近了，精美的月餅讓人目不暇給，但是最吸引台東民眾口味的還是傳統「封仔餅」，吃了它，才像中秋節。

像往年一樣，台東市正氣北路水果街賣糖果的「阿枝」又開始忙碌了，白天顧攤販，晚上開始宅配。她說，中秋節的腳步近了，她開始宅配「封仔餅」給外縣市的台東人，「很多家庭吃封仔餅已經第3代了」。

「阿枝」說，這幾天有許多外地來的遊客，都慕名前來買「封仔餅」，她預估，中秋節前後，會有更多人買，因為今年中秋節是連續假，外地的台東人會回來，增加買氣。

另外，光明路吉祥食品行也開始賣封仔餅，最近幾年這種傳統「封仔餅」在其他縣市已經少見了；不過，台東幾家糕餅老店每逢中秋佳節還是會製作「封仔餅」，且供不應求。

將10塊月餅用紙綑成長條狀，閩南語發音一條即為一「封」，且有將月餅封起來之意，因此被廣稱為「封仔餅」，是台東早期月餅包裝。

吉祥食品行老闆李麗端說，40、50年前台東經濟相當困苦，但過年過節也要熱熱鬧鬧，和西部一樣，中秋節要吃月餅，但是買不起精美包裝的月餅，於是用一張代表喜氣的紅紙將月餅封起來，「就這樣也可以快樂過節」。

李麗端說，蕭萬長當行政院長時曾來台東，看到封仔餅的包裝「這麼簡單」，就只有一張紙，和一般月餅的精美包裝不同，於是稱讚封仔餅是環保的先驅。到現在台東人還是喜歡這濃濃的古早味。

「封仔餅」口味多種，有以綠豆沙、烏豆沙、白豆沙為內餡的豆沙餅以及肉餅，各具特色。綠豆沙餅的豆沙餡要從原始綠豆粉開始，加入豬油等配料依一定比例加工，才能做出鬆軟口感。

肉餅則是用冬瓜糖、豬肉、油蔥酥、蝦仁、青蔥、五香、白芝麻、麥芽、糖、低筋麵粉等多種製成。

台東傳統封仔餅店有協興珍、日香珍、福來成、玉珍和連吉香、吉祥，傳承著濃濃的古早味，台東中秋節少了封仔餅就少了中秋節的味道。1050914

(中央社)