莫蘭蒂來勢洶洶 教育部提醒中小學防範

我要評比

今年第14號颱風「莫蘭蒂」來襲，教育部提醒全國各級學校謹慎防範，值勤人員需堅守崗位，掌握師生動態，提供及時協助。

教育部校安中心昨天發佈莫蘭蒂颱風整備通報，提醒各級學校注意豪大雨、強風可能帶來的坍方、落石、土石流等災害，預先將圖書、電器用品、電腦等重要器材，搬離易淹水的地點，如2樓以上高處。

全國各中小學都定時邀請專家學者，評估校園的各種可能災難危害，包括淹水、山崩、土石流等，並研擬相關因應措施。教育部要求各校做好準備，密切注意中央氣象局的大雨特報，以及行政院農業委員會水土保持局的土石流警戒特報，必要時撤離。

教育部要求各校值勤人員，在颱風期間堅守崗位，把學校當成社區聯繫中心，除了校園安全，也協助掌握學生的安全狀況。如果有緊急事件、人員傷亡等狀況，需立即通報校安中心，教育部也將定時公布全國各級學校災損統計，協助調度救災資源。

教育部強調，如果校方未落實防範整備工作，導致嚴重災損，將追究相關失職人員的責任。1050914

(中央社)