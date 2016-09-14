颱風莫蘭蒂發威 高市山區撤民封路
莫蘭蒂颱風來襲，高雄市山區8區為確保住民安全，已疏散撤離慢性病患者部和孕婦共121人，桃源區台20線勤和到復興河床便道97K到102K，已預警性封閉。
強颱莫蘭蒂來襲，氣象預報會有強風豪雨，統計截至早上8時，累計24小時雨量約100毫米，雨量最多地區在桃源區小關山和排雲一帶。
高雄市政府防颱工作不敢掉以輕心，市長陳菊一早就坐鎮應變中心掌握各區防颱戒備，山區區公所昨天通報山區居民提早下山，尤其是慢性病患者及孕婦都要預防性撤離，統計到今天早上6時，桃源等8山區已撤離共121人下山。
桃源區長謝英雄說，區公所通報提早下山30人；不過，今天早上已下山依親居民逾500人，以拉美蘭和梅山里的居民下山依親最多。
每次颱風常會坍塌的台20線97K到102K勤和到復興河床便道，公路總局甲仙工務段在13日晚間已預警性封閉，以防河水暴漲沖毀道路。
甲仙工務段長王慶雄指出，為防範山區道路坍塌，昨天已預置了多輛怪手和機具，於必要時出動救援或搶通道路。
市府水利局也在地勢低窪地區預置了逾百台移動式抽水機，並視需要啟動水閘門和抽水機，以利排洪。
民政局於各區公所備足沙包，民眾如有防洪需要可逕向區公所索取。1050914
(中央社)
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