颱風暴風圈籠罩台東 蘭嶼風速破表

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莫蘭蒂颱風暴風圈籠罩台東，清晨風強雨大，蘭嶼風速破表，超過17級陣風，台東有三處，3小時累積雨量破百（毫米）。

台東地區從昨天深夜過後風雨逐漸增強，今天清晨風速變大，出現強陣雨。

「破表了」，中央氣象局蘭嶼氣象站表示，清晨5時過後蘭嶼風強雨大，平均風速14級，清晨6時24分陣風超過17級，今天累積雨量48毫米。

台東地區平均風速6至7級，不過雨量驚人，延平鄉1個小時雨量120毫米，其他利稻、初鹿的雨量也都超過100毫米。

根據台東颱風災害應變中心統計，上午8時前未傳出人員傷亡災情。台東富岡港紅燈塔，遭強風吹襲攔腰折斷。1050914

(中央社)