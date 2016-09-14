強颱擾中秋》在家「抓寶」好安全！柚子變身「動物寶可夢」
中秋節是與家人團聚的日子，雖然今年中秋節全台都籠罩在莫蘭蒂颱風的影響下，戶外活動受到諸多限制，但即便不出門照樣可以玩得盡興。台北市立動物園建議大家除了在家一起抓寶，不妨用應景的柚子雕刻成動物、神奇寶貝或口袋怪獸，過個溫馨、安全、不同於往年的中秋節。
動物園舉辦中秋刻柚活動行之有年，參與民眾創作各式各樣的柚子燈，從最初純動物造型、自行發揮創作，今年連最夯的口袋怪獸(Pocket Monster)，都成為柚燈創作的發想素材，卡比獸、蚊香蛙、妙蛙種子和皮卡丘，正是今年最吸睛的作品，當然猴子、兔子、斑馬和瓢蟲等傳統動物造形，也相當受到喜愛。
今年中秋節遇到威力強大的莫蘭蒂颱風，除了在家做好防颱準備，一樣可以玩抓寶遊戲。秋節應景的水果柚子，除了可以做柚皮帽之外，還可以雕刻成柚子燈，依照個人喜愛設計圖案，就成了獨一無二的節日限定藝術品，點上蠟燭更是情調加柚香四溢。
雕刻柚子的技巧請看工作人員的示範，先將頭、尾個切下一段，方便取出中間的果肉，再依個人的設計畫出圖形，慢慢的刻出線條，當然選出形狀適合的柚子也相當重要，一個鐘頭左右就能完成1件作品。
以往9、10月颱風侵襲台灣的機率並不高，這次莫蘭蒂颱風雖然不是直接影響北台灣，民眾還是要隨時注意颱風的動態，做好防颱準備，才能在家過平安的中秋節。
(中時電子報)
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