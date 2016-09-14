攻擊不當黨產委員會 警再逮1嫌

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台北市政府警察局中山分局今天上午8時15分在新北市永和區福和橋下逮捕攻擊行政院不當黨產處理委員會的王姓涉嫌人，加上昨天逮捕的犯嫌，所有涉案人已全數逮捕。

不當黨產委員會大樓昨天中午被2名男子持石頭砸毀玻璃門。1050914

(中央社)