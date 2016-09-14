中秋吃月餅 搭配無糖茶飲去油膩

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中秋節到來，月餅是必備應景食品，但小小1顆月餅，熱量相當驚人，台中市衛生局表示，吃月餅搭配無糖茶飲，去油膩助消化，維持每日運動30分鐘，就能消耗多餘卡路里。（台中市衛生局提供）中央社記者趙麗妍傳真 105年9月14日

中秋節時月餅是必備應景食品，但小小1顆月餅，熱量相當驚人，台中市政府衛生局表示，吃月餅搭配無糖茶飲，去油膩助消化，維持每日運動30分鐘，就能消耗多餘卡路里。

衛生局說，傳統月餅、綠豆椪多使用豬油製作，高油、高糖、高熱量，傳統月餅1顆（70公克）熱量約312大卡、綠豆椪1顆（95公克）熱量約363大卡，而蛋黃酥1顆（55公克）約234大卡。

鳳梨酥內餡含糖量高，餅皮常以氫化油製作，1顆（45公克）近200大卡，一旦攝取過量，易增加肥胖、三高、心血管等風險。

衛生局建議吃月餅可搭配無糖茶，茶中所含兒茶素、茶多酚等抗氧化營養素，有助人體清除多餘自由基、保護心血管。吃月餅時多喝水，可增加飽足感，減少月餅食用份量；月餅切成小塊與親朋好友共享，不僅吃到不同口味，同時減少熱量攝取。1050914

(中央社)