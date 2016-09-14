恆春半島風雨大 停電戶數破5萬

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恆春中正路招牌掉落。（周綾昀翻攝）

恆春鎮內龍鑾橋水位逼近路面。（周綾昀翻攝）

恆春鎮內龍鑾橋水位逼近路面。（周綾昀翻攝）

由於風雨強勁，街道上空無一人。（周綾昀攝）

強颱莫蘭蒂直衝恆春而來，自昨夜凌晨起颳大風下大雨，因風雨強勁，恆春鎮內至今早8時，發生數起電線（桿）毀損，建物與招牌倒塌，車城消防分隊樓頂太陽能板還掉落隔壁住家，停電戶數也暴增，而恆春工商附近的龍鑾橋，水位也逼近路面，提醒民眾小心防颱。

恆春地區頻傳電線根據台電停電戶數統計，截至今日早上8時30分，恆春27163戶、車城6446戶、滿州4614戶及牡丹3112戶，恆春分局亦停電，同時段中央氣象局資料顯示，瞬間最大陣風達15級，平均風力9級，當日累積雨量也達紅色警戒186.5毫米。

恆春分局除配合縣府及警察局災害應變中心，13日晚間12時同步提升為一級開設，加強各項防災應變外，昨傍晚6時也協助滿州長樂八瑤段村民進行撤離，目前滿州鄉撤出52人，牡丹鄉25人，共撤離447人。

核三廠為保守、安全起見，今清晨已將2部機組解聯。

牡丹水庫部分，於今早7時以每秒106.8立方公尺調整放水量，並視進水量情況機動調整，也提醒下游民眾注意安全並遠離河床。

(中時)