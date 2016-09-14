NBA》雷霆替補前鋒 二度用藥被逮

雷霆替補前鋒麥克蓋瑞又因吸毒遭禁賽。(美聯社資料照)

雷霆前鋒麥克蓋瑞(Mitch McGary)又惹麻煩了！他在今年季外7月初被逮到吸食違禁藥品，遭聯盟禁賽5場，他當時宣稱「我錯了，我向球隊與所有球迷道歉」。結果9月初他又再度被逮著，聯盟追加額外的10場禁賽。

綽號「怪物」的麥克蓋瑞今年24歲，新人年繳出6.3分、5.2籃板，但隔年(2015-16)被球隊冷藏，在發展聯盟浮沉，平均上場時間僅剩3.6分鐘，對球隊毫無建樹。聯盟目前沒有公開他使用的藥物，新球季開打後，他面臨至少15場禁賽。

根據美媒報導，麥克蓋瑞並非因藥檢被抓，而是使用娛樂性的藥物。麥克蓋瑞場外放蕩的生活與場上差強人意的表現，加上進聯盟不久就有傷病纏身，種種原因可能會讓雷霆考慮將他釋出。

(中時電子報)