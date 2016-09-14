蔡政府護漁無力 蘇澳老字號造船廠不玩了

沖之鳥(圖)是島是礁攸關我漁場範圍，無奈新政府態度模稜兩可，漁民對政府護漁力道信心盡失。蘇澳20年老字號「增福造船廠」傳出開價新台幣上億求售。(圖取自日本國土交通省網站)

沖之鳥是島是礁攸關我漁場範圍，無奈新政府態度模稜兩可，漁民對政府護漁力道信心盡失。蘇澳地區繼日前有多艘CT4漁船拋售，現在20年老字號「增福造船廠」也傳出要結束營業，開價新台幣上億求售，但只要有買家有意願談，價錢都好商量。

蘇澳區漁會理事長林月英接受《中評社》訪問說，蔡政府對漁場問題始終沒有明確表態，我們的漁場範圍感覺越來越少，只在台灣周邊海域根本無魚可抓，嚴重影響台灣漁業，大家當然會對政府失望。

近來台灣越來越多漁民拋售漁船，增福造船廠旗下也有好幾艘漁船要拍賣。林月英表示，求售主因除了新政府上台後，感覺漁區限縮，最主要還是漁民對於蔡政府的護漁力道產生疑慮。

林月英憂心，現在台日漁業對話也不知道哪時候會召開，新政府一直沒跟漁會或漁民溝通、知會，這樣的氣氛若繼續醞釀下去，對整體漁業不是好現象。

(中時)