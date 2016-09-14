桃園市復興區3山區小學宣布停課

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因莫蘭蒂颱風影響，桃園市復興區山區瞬間風速增大，為顧及學童安全，桃園市政府宣布復興區高義、巴崚、光華等3所國小14日停止上課。

依學校地區現狀啟動緊急避難措施，住宿生由專人送返部落、導師個別通知學生停課、在校教師則正常上班。

(中時)