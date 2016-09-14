新天津市委書記李鴻忠上任 提4點要求
新任天津市委書記李鴻忠於近日召開全市領導幹部會議表示，堅決擁護黨中央對前代理市委書記黃興國進行嚴重違紀調查的決定，同時並於會中落實中央決定，提出四點要求。
鳳凰網報導，中共中央組織部常務副部長陳希於會中宣布，李鴻忠出任天津市委常委，前市委常委黃興國則不再代理市委書記，免去市委副書記、常委、委員和市長職務，並按有關法律處理後續事宜。
會中，李鴻忠明確宣示，堅決擁護中央關於天津市委主要領導調整的決定，堅決服從中央決定，衷心感謝以習近平同志為總書記的黨中央的關懷與信任，決心對黨中央絕對忠誠，更提出四點要求，以貫徹中央決定。
四點要求分別是，其一要講政治，以習近平視察天津所提「三個著力」，持之以恆抓好貫徹落實，更要按習近平同志七一黨慶講話要求，不忘初心，繼續前進；其二是加強黨的建設，全面落實「從嚴治黨」；其三是維護穩定，營造社會和諧氣氛；其四則是堅持第一要務不動搖，紮實推動全市經濟社會發展。
李鴻忠強調，來天津工作，是黨中央對他的信任、重託，也是榮幸。十八大以來在習近平同志治國理政，及新理念、新思維戰略指導下，有信心和大家一起開創各項事業新局面。
(旺報)
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