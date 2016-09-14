颱風假放半天 台南家長忙接送

颱風莫蘭蒂來襲，台南市14日上午正常上班上課，下午停班停課，家長早上忙著送小孩上學，校方人員在門口舉大字報，告知家長中午的放學時間。中央社記者楊思瑞攝 105年9月14日

颱風莫蘭蒂來襲，台南市政府昨晚決定今天上午正常上班上課，下午停班停課，引起不少學生家長反彈；不少校園門口上午忙碌景象依舊，許多家長說，中午放學的時候比較麻煩。

台南地區昨晚沒有風雨，直到今天清晨開始出現間歇性雨勢，雖然還不算太大，在通勤通學的交通尖峰時段，仍然造成局部交通壅塞。不少家長們忙著把小孩送到學校，自己再趕去上班。

由於市府昨晚做出上班上課半天的決定，並授權各學校自行決定是否供應午餐、及中午放學時間。學校老師一大早就開始打電話通知學生家長，告知放學時間及接送地點等資訊；許多學校還派出教職員在門口舉「大字報」，讓送小孩上學的家長了解中午放學時間，以放便接送。

在台南市政府宣布今天放假半天的決定之後，市長賴清德的臉書被臉友灌爆；大多是學生家長的抱怨，認為這種決定將造成接送及通勤上的困擾，還不如不要放假。

但也有網友對市府的決定持肯定意見，認為市府只是依規定行事，只能怪颱風讓大家都不方便；市府不管做什麼決定都會被罵，其實也很為難。1050914

(中央社)