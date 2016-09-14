颱風假放半天 台南家長忙接送
颱風莫蘭蒂來襲，台南市政府昨晚決定今天上午正常上班上課，下午停班停課，引起不少學生家長反彈；不少校園門口上午忙碌景象依舊，許多家長說，中午放學的時候比較麻煩。
台南地區昨晚沒有風雨，直到今天清晨開始出現間歇性雨勢，雖然還不算太大，在通勤通學的交通尖峰時段，仍然造成局部交通壅塞。不少家長們忙著把小孩送到學校，自己再趕去上班。
由於市府昨晚做出上班上課半天的決定，並授權各學校自行決定是否供應午餐、及中午放學時間。學校老師一大早就開始打電話通知學生家長，告知放學時間及接送地點等資訊；許多學校還派出教職員在門口舉「大字報」，讓送小孩上學的家長了解中午放學時間，以放便接送。
在台南市政府宣布今天放假半天的決定之後，市長賴清德的臉書被臉友灌爆；大多是學生家長的抱怨，認為這種決定將造成接送及通勤上的困擾，還不如不要放假。
但也有網友對市府的決定持肯定意見，認為市府只是依規定行事，只能怪颱風讓大家都不方便；市府不管做什麼決定都會被罵，其實也很為難。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。