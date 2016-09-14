黃嘉千催討客串機會 看上同劇小鮮肉

藝人黃嘉千日前客串拍攝戲劇「美好年代」，飾演刁蠻貴婦的她說，這場戲還是她數度致電製作人催討而來，還笑說，希望以後跟她搭配演出的對象是像藝人黃仁德這樣優質的小鮮肉。

黃嘉千受邀客串戲劇「美好年代」，飾演藝人劉奕兒的客戶，日前劇組拍攝，適逢中秋將近，劇組準備文旦讓演員們發揮創意彩繪，送給幸運粉絲。

談到抽空客串，黃嘉千表示，一直很期待和製作人王珮華再度合作，原本就很想參與這部戲，無奈檔期沒能配合，覺得很可惜，「我還跟珮華姐說，拜託拜託一定要讓我演一下這部戲。」左等右等，戲已2/3還沒收到通知，黃嘉千再度致電「催討」，才促成這樁美事。

製作人讚黃嘉千十分有情有義，一通電話就相挺，還自掏腰包請劇組吃飯。黃嘉千也說，到拍攝現場，感覺非常熟悉，「這裡對我而言是非常有感情的劇組，有種回家的感覺，特別開心。」

曾憑「光陰的故事」勇奪金鐘獎最佳女配角的黃嘉千，客串走在時尚尖端的刁蠻貴婦，和劉奕兒與黃仁德有精彩對手戲，問她給年輕演員什麼建議？她謙虛說，不敢給意見，並誇「季光CP」兩人已很棒了，「我只是有比較多經驗，只要敢說、敢演、不怕鏡頭就很厲害了，可以跟一群愛表演的人聚在一起，撞擊出有趣的火花才是拍戲最珍貴的事。」

近期因老公在澳洲拍電影，女兒又剛開學，黃嘉千忙著處理家事，忙碌之餘仍想過過戲癮，未來想挑戰美麗壞女人的她說，「我從來沒演過反派，很想演心裡有黑暗面的角色，我都演好人或是媽媽，我也想演美女。」最後不忘喊話，「希望以後跟我搭配的對象是像黃仁德這樣優質小鮮肉。」1050914

(中央社)