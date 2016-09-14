強颱侵襲 封閉4省道路段預警封2路段
強烈颱風莫蘭蒂侵襲，交通部公路總局考量安全，到今天上午8時30分，已封閉4省道路段，另有兩路段將實施預警性封閉，開放時間視風雨狀況機動調整。
已實施預警性封閉路段包括：
1、台8線中橫公路大禹嶺到太魯閣路段。
2、台9線南迴公路新路到香蘭路段。
3、台20線南橫公路勤和到復興（西端）、向陽到霧鹿路段（東端）。
4、台23線花蓮豐南到台東北源。
將實施預警性封閉路段及時間包括：
1、台24線伊拉到神山路段，預計上午10時。
2、台29線那瑪夏到五里埔路段，預計中午12時。
公路總局提醒用路人，風雨逐漸增強，颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制及訊息。
民眾可透過手機下載省道即時交通資訊APP查詢最新路況，也可撥打公路總局用路人服務專線0800-231-035或每間隔5公里里程牌上養護單位電話。1050914
(中央社)
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