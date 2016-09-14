台推入聯 前AIT主席卜睿哲：要現實思考

前美國在台協會理事主席卜睿哲。（報系資料照 施岳呈攝）

針對蔡英文政府尋求「有意義」參與聯合國，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）認為，應現實地想什麼是可能的，什麼應當是台灣努力的焦點。

布魯金斯學會東北亞政策研究中心主任卜睿哲12日（美國時間）在華盛頓主持研討會，邀請香港中文大學和弗吉尼亞大學兼職教授林夏如就她的新書《台灣的中國困境》（Taiwans China Dilemma）進行演講。

會後他接受媒體採訪，中評社提問，對於蔡政府尋求盟友幫助在聯合國大會期間致函和發言，以及民間組成的台灣入聯宣達團也正在華府訪問，有何看法？

卜睿哲表示，宣達團中有些人是他的朋友。他認為「一個人要非常現實地想好，什麼是可能的，什麼應當是台灣努力的焦點…花太多時間在一套事情上，意味著你沒有時間或資源專注另外一些可能更重要的事情。」

此外，北京堅持要求蔡英文公開承認九二共識，是否想藉此讓蔡英文失勢？卜睿哲認為，以前北京也這麼做過，希望陳水扁只能做4年。

林夏如教授在研討會上分析了兩岸經貿關係和人文交往越來越緊密，但台灣人的自我認同感越來越強，追求兩岸統一的人越來越少的現實。她指出，台灣人自我意識增強的現象其實並不獨特，反映的是全球更廣的趨勢，即本土身份認同的興起，反全球化的逆火現象。

林夏如認為，政府執政要有優先概念，但現在蔡政府似乎沒有，而是看誰上街聲音大就要做出反應。她說，一個政府對自己如何執政要有期許和長期規劃，而目前尚無清晰畫面。

(中時電子報)