彩繪國定古蹟石獅 金門陶藝家惹議

明天是中秋節，相傳金門邱良功母節孝坊下方的彩繪石獅生日就在這一天。本地陶藝家王明宗為它換上新裝，鮮艷的色彩，令民眾耳目一新；但也有人認為這是破壞古蹟，不以為然。

國定古蹟邱良功母節孝坊，下方石柱有4對夾柱石獅，8隻中有1隻與眾不同，全身塗滿艷麗色彩。傳說它是金門風獅爺界的獅王、獅首，生日是農曆8月15日。每逢中秋節，附近商家都會來祭拜它，甚至還會演傀儡戲，為它過壽。

一般金門村落的風獅爺很少彩繪，多半只是披上不同顏色的披風；經過風吹日曬，披風破損後，再換上新披風，彩繪石獅子彩並不多見。

有「風獅爺傳人」之稱的金門陶藝家王明宗說，附近的店家多半把這隻石獅子視為守護神。此外，民間傳說太陽和月光會照射到這裏，石獅吸收了日光精華，所以全身光鮮亮麗，為這尊石獅子增添了神話色彩。

另外，當地也相傳，這尊石獅是邱良功母親的化身，有「石獅仙姑」之稱。

究竟這尊石獅何時彩衣上身？因年代久遠，已不可考。王明宗說，就像人要衣裝一樣，石獅也要適時換上新衣；他是在30多年前開始為「石獅仙姑」上色，上次是民國102年9月彩繪。

時隔3年，王明宗再為石獅換成新裝。這次的主色調是深藍色，相當搶眼；他說，以漸層上色手法可以讓石獅更立體、更有動感。

為了趕在中秋節為石獅「穿新裝」，王明宗和助手連日彩繪，總算在昨天完工，他說，「可以讓石獅過一個美麗的秋節了」。

不過，王明宗為石獅彩繪的舉動卻惹來破壞古蹟的罵名，文化局也派員表達關切。王明宗說，不是他想畫不想畫的問題，他是應牌坊周邊鄰居請求而彩繪，並說，以前畫的時候沒有文化局，現在也不知道文化局有意見。

文化局長呂坤和表示，文化部文資委員不認同彩繪石獅，但是尊重這項民俗活動；他也希望顏色可以淡雅些，稍微修飾即可；畢竟現今社會色彩太多，已造成干擾。

文資局表示，局長施國隆尊重地方民俗，「不會不允許」類似舉動，但必須先報備，請文化局必須正式發函。

王明宗說，其實清朝時代這隻石獅就曾上色，他「不是破壞古蹟，而是發揮祖宗精神」，請文化局通融一下，畫完這次，下不為例。1050914

(中央社)