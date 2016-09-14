計程車打滑逆向衝撞 騎士1死2輕傷

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台北市與新北市交界的華中橋14日發生死亡車禍，1輛計程車往中和方向行駛時，疑似打滑逆向衝撞正準備上橋的3部機車。（民眾提供）

49歲施姓騎士當場失去生命跡象，送醫後不治，另2名騎士僅輕微擦傷。（民眾提供）

車禍現場。（葉書宏翻攝）

范姓男子今（14）日上午7時許，駕駛計程車行經華中橋、北市往新北市中和方向，下橋時突然越過中線，撞倒可回復式防撞桿，直接衝向對向車道，撞上3輛機車，造成3名騎士受傷送醫，其中49歲施姓騎士當場失去生命跡象，送醫後不治，另2名騎士僅輕微擦傷，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

范男向警方表示，因大雨來得太突然，視線不良才會釀禍。警方目前已查扣行車紀錄器及調閱附近監視器，進一步釐清車禍原因。

新北市消防局第七救災救護大隊呼籲，颱風來襲期間，天候狀況不好，用路人應多加小心，避免意外發生。

(中時)