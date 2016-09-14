莫蘭蒂 估15日登陸大陸東南沿海

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中國大陸中央氣象台今天清晨發布颱風紅色預警，指颱風莫蘭蒂將影響大陸東南沿海。廣東氣象部門預測，莫蘭蒂15日凌晨到中午將在廣東汕尾至福建廈門沿海地區登陸。

中國氣象局網站14日公布颱風、暴雨雙預警消息。颱風莫蘭蒂清晨5時的位置在大陸福建省漳浦縣東南約510公里，北緯21.1度、東經121.4度的位置，颱風中心附近最大風力在17級以上。

新華社報導，廣東省氣象局指出，颱風莫蘭蒂可能成為47年來登陸廣東東部地區的最強颱風，登陸強度可能超過8月正面襲擊珠江三角洲的颱風妮妲。

報導指出，受颱風莫蘭蒂影響，福建、廣東東部、浙江東部和西部、江西東部、江蘇中南部等地將有暴雨或大雨。1050914

(中央社)