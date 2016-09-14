颱風莫蘭蒂持續影響 西南部風雨漸增

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中央氣象局今天說，強烈颱風莫蘭蒂持續影響台灣，今天一整天到明天上半天是影響台灣最劇烈的時候，蘭嶼、恆春分別出現17和15級強陣風。隨颱風逐漸西移，西南部會有明顯風雨。

至於第16號颱風馬勒卡是否影響台灣，氣象局持續觀察中。

據氣象局最新資料，第14號颱風莫蘭蒂目前位在恆春南方近海，中心距恆春陸地60公里，正以每小時18公里速度向西北移動，暴風圈籠罩恆春半島，7級暴風半徑220公里，近中心最大風速每秒58公尺。

氣象局防災科長謝明昌表示，隨暴風圈接觸台灣陸地，中南部及花東已出現明顯雨勢，蘭嶼測得17級風、恆春15級、台東大武有11級；雨量方面，屏東西大武山293毫米，台東縣上里有233毫米。

謝明昌說，隨颱風持續往西移動，也會帶進南風，台南、高雄地區會逐漸出現明顯降雨，預測颱風影響台灣期間，高雄山區雨量上看700毫米，平地也會有400毫米，提醒西南部民眾不可掉以輕心。1050914

(中央社)