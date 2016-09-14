颱風莫蘭蒂持續影響 西南部風雨漸增
中央氣象局今天說，強烈颱風莫蘭蒂持續影響台灣，今天一整天到明天上半天是影響台灣最劇烈的時候，蘭嶼、恆春分別出現17和15級強陣風。隨颱風逐漸西移，西南部會有明顯風雨。
至於第16號颱風馬勒卡是否影響台灣，氣象局持續觀察中。
據氣象局最新資料，第14號颱風莫蘭蒂目前位在恆春南方近海，中心距恆春陸地60公里，正以每小時18公里速度向西北移動，暴風圈籠罩恆春半島，7級暴風半徑220公里，近中心最大風速每秒58公尺。
氣象局防災科長謝明昌表示，隨暴風圈接觸台灣陸地，中南部及花東已出現明顯雨勢，蘭嶼測得17級風、恆春15級、台東大武有11級；雨量方面，屏東西大武山293毫米，台東縣上里有233毫米。
謝明昌說，隨颱風持續往西移動，也會帶進南風，台南、高雄地區會逐漸出現明顯降雨，預測颱風影響台灣期間，高雄山區雨量上看700毫米，平地也會有400毫米，提醒西南部民眾不可掉以輕心。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。