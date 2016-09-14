馬克保羅周旋三女間 新片秀精實裸身

好萊塢影星馬克保羅古斯勒雖已40多歲，身材依舊精實硬挺，在上映的新片「終極標靶」中有不少大展身材鏡頭；片中還艷福不淺，周旋在前女友、現任女友與曖昧女夥伴3人間。

馬克保羅古斯勒（Mark-Paul Gosselaar）最著名的作品是NBC情境電視喜劇「救命下課鈴」，以這部劇獲青年藝術家獎「最佳青年男演員獎」肯定；在台灣最廣為人知的電影是去年的「關鍵救援：巴士657」。

馬克保羅這回延續動作片，與布魯斯威利（Bruce Willis）共同主演新片「終極飆靶（Precious Cargo）」，飾演已金盆洗手的神偷怪盜，為拯救被挾持的前女友，決心與布魯斯威利飾演的黑幫老大黑吃黑。全片有多場真槍實彈、拳拳到肉的火爆對決，展現多年來在動作警匪劇集中演出經驗。

導演麥斯亞當（Max Adams）也不放過馬克保羅好身材，片中設計多場讓大秀肌肉橋段，另外，劇中也不少槍戰、武打劇碼，劇情相當緊湊。

馬克保羅在片中還與布魯斯威利有犀利而幽默對白，馬克保羅說，「接演本片的最大原因，除了動作戲很精彩，導演設計的對白也非常幽默。除了動作攻防戰，語言攻防戰也非常值得一看。」

「終極飆靶」劇情描述惡名昭彰的黑幫老大艾迪（布魯斯威利飾演），在一場失敗的搶案中，懷疑性感手下凱倫（克萊兒馥蘭妮飾演）是導致行動失敗的洩密者，將她挾持為人質，要脅她的前男友傑克（馬克保羅古斯勒飾）劫持1艘滿載珍貴珠寶的貨櫃船。傑克為救出凱倫，將與艾迪終極對決。1050914

(中央社)