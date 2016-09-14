颱風夜不平靜 擦撞翻車駕駛送醫

我要評比

颱風夜不平靜，高雄市政府警察局新興分局14日表示，獲報在前金區新田路與仁義街口，1輛自小客車與林姓男子駕駛的計程車擦撞後，翻倒路中，自小客車駕駛李姓男子右手手肘擦傷送醫，兩人酒測值都為零，高雄市警方調查肇事原因。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 105年9月14日

颱風夜不平靜，一輛自小客車與林姓男子駕駛的計程車擦撞後，翻倒路中，自小客車駕駛李姓男子右手手肘擦傷送醫，兩人酒測值都為零，高雄市警方調查肇事原因。

高雄市政府警察局新興分局今天表示，獲報在高雄市前金區新田路與仁義街口車禍，警員抵達現場發現自小客車翻倒在路中。

警方初步調查，李姓男子駕駛自小客車由仁義街北向南行駛，到新田路口與林姓男子駕駛的計程車擦撞，導致自小客車翻車。1050914

(中央社)