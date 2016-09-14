颱風來襲 勞動部：應避免外送
勞動部今天表示，事業單位在颱風前應加強各業安全設施防颱準備；颱風期間應避免或停止勞工從事外送服務。
勞動部提醒雇主應注意颱風動態，評估勞工作業是否有物體飛落、倒塌崩塌、感電及溺斃等危害，擬訂安全作業方法及事先準備預防災害安全設備。
勞動部表示，進行河川護堤及清淤等工程時，易發生溺水災害，應準備救生衣及動力救生船等設施，並建立通報系統；工廠、民宅屋頂防颱強固及修繕時，易發生踏穿墜落，應選任專人於現場監督及設置安全母索、踏板、安全網等安全設施，以防止墜落災害。
道路修復工程易遭岩石滾落、撞擊災害，應先清除有可能飛落的土石或設置擋土支撐等，並派員監視，必要時應即通知人員、機具撤離；山區工程易有土石流掩埋災害，應選任專責警戒人員，隨時與相關機關連絡，監視土石流狀況，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離；工程搶修、工廠修復及輸配電設備復原時，易因潮濕而引發用電設備及線路漏電等感電災害，應確認電源狀況，並使用適當絕緣防護具及作業器具。
餐飲外送或新聞採訪人員等，易發生物體飛落及溺斃災害，應視作業危害，置備救生衣、安全帽及適當交通工具等安全設施，提醒注意。1050914
(中央社)
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