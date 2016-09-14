魏德聖新片全球首映記者會 排定多倫多

導演魏德聖新片「52Hz, I love you」反向操作，將率先在海外50個城市巡迴放映，最後再回到台灣映演，希望藉此創舉，串連海外和國內的台灣人。

由魏德聖親自攜片參加的全球首映記者會，將於10月29日在多倫多舉行。

為了說明自己的用心，魏德聖特別錄製了一段「給北美朋友的訊息」短片。同時他也號召海外台灣人前來看片時，考慮加購只有在海外出售的特別票券，把票款捐回台灣，讓國內的弱勢族群和清寒家庭，可以在台灣明年春節檔期到電影院觀賞這部「充滿幸福感」的影片，過一個有愛情和親情的好年。

魏德聖新片將先在海外50個城市上映60多場，他將在多倫多舉行全球首映記者會的消息傳出之後，迅速在多倫多台僑社區引發轟動。

僑民紛紛表示，「等不及要去看這部電影」、「多倫多歡迎您！」；也有人說，早看晚看不重要，但絕對願意強烈支持魏導的募票義舉。

負責10月29日當天「52Hz, I love you」全球首映記者會的多倫多台僑社區中心以及Yo！Creative娛樂行銷公司，正緊鑼密鼓地籌劃相關活動細節。

多倫多台僑中心董事謝振富說，全球首映記者會將在可容納1000多人的多倫多藝術中心舉行。電影正式播映前，還會推出舞蹈表演和時裝秀，希望大家都能帶著「滿滿的幸福感」回家。

「52Hz, I love you」是魏德聖繼「海角七號」後，相隔近9年的音樂愛情電影。而此片的誕生，的確與海外台灣人息息相關。

魏德聖是在去年年初前應北美當地台灣學生會和僑胞社團聯合邀請，帶著由他監製的電影「KANO」在北美巡迴放映時，發現旅居北美的台灣人社團已經彼此串連起來，而且大家都很渴望與台灣交流互動，很想看到來自家鄉的電影，卻往往得等到影片下片一年後才有機會得見。

因此魏德聖決定改寫當時自己正在構思的電影方向，也形成了「52Hz, I love you」強調「愛」與「不孤單」，人與人相互串連的主題。

魏德聖說，他希望透過電影放映，和海外台灣人分享電影中想傳達的精神，搭起一座幸福的橋樑，「我想讓每個人都感受到台灣是個充滿愛的地方。透過這部傳遞幸福的電影，讓他們先體驗有始以來的第一次，搶在台灣觀眾之前先看片，也是回應他們一直以來對台灣的關心與渴望。」1050914

(中央社)