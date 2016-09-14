趙文卓又當爸 第3胎女兒「Luna」報到！

趙文卓喜曝女兒「LUNA」出生了。（圖／翻攝自趙文卓微博）

大陸男星趙文卓和女演員張丹露結婚10年，育有一子一女，今年5月他又宣布嬌妻懷上第3胎，預計9月迎來金猴寶寶，今(14日)他就在微博報喜，透露女兒「LUNA」昨晚出世了，再度當爸的他，也向關心的粉絲道謝。

趙文卓甜抱第三胎女兒並親吻她，開心宣告家中新生兒報到，並透露趙家的月亮女神「LUNA」是昨晚出生的，母女平安，他也感謝所有朋友的關心和祝福，而老婆隨後也轉發他的發文，寫下：「希望Luna健康快樂的成長，永遠愛你的爸爸、媽媽、姐姐、哥哥」，喜悅之情溢於言表，粉絲見狀也紛紛送上恭喜。

(中時電子報)