王菲演唱會門票開賣？經紀人籲歌迷別上當
天后王菲傳出將於2016年舉辦個人演唱會，有網友爆料門票最便宜可能要價上萬台幣，甚至傳聞有管道已經開始預售門票，這讓許多粉絲都急壞了，不過王菲經紀人則是撇清謠言，表示尚未公開販售時間，呼籲歌迷千萬別上當。
王菲經纪人昨天透過微博嚴正聲明，《王菲幻樂一場2016 》演唱會，目前尚未正式公布門票販售時間，有關網路傳聞「已預售門票」、「天價門票」，甚至是可以提早透過某些管道訂票，全都是不實傳聞，因此呼籲歌迷千萬別上當，目前主辦單位正努力籌備中，等待有確定消息將會公佈，呼籲粉絲們耐住性子等等。
(中時電子報)
關鍵字：王菲
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