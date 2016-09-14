莫蘭蒂來襲 屏東縣近8萬戶停電
莫蘭蒂颱風來襲，其中最接近暴風圈的恆春半島首當其衝，風強雨驟，截至上午9時30分止，屏東全縣共有7萬8606戶停電，其中大多集中在恆春半島鄉鎮。莫蘭蒂也為屏東山區帶來大雨，截至上午9時30分止，泰武鄉西大武山累積雨量達440毫米，全國最高。
屏東縣停電戶數多集中在恆春半島，截至上午9時30分止，恆春鎮2萬7163戶，其次為枋寮鄉1萬8016戶，車城鄉7204戶，另外包括滿州、牡丹、高樹、佳冬、萬丹、獅子等鄉，也都有上千戶停電。
屏東山區也下起大豪雨，截至上午9時30分止，泰武鄉西大武山累積雨量達440毫米，全國最高；泰武鄉370毫米、墾丁電達271毫米、新來義275毫米、舊泰武老人活動中心253毫米，雨勢都相當驚人。
交通部分，台鐵南迴線14日中午12時前全日停駛，西部幹線南下列車，中午12時至18時，嘉義至潮州間停駛。東琉線交通船14日全日停駛。另外牡丹水庫今日上午7時，放水量調升為每秒106.8立方公尺，下游民眾務必注意安全、遠離河床。
目前全縣山區共有447人撤離，其中來義鄉最多，達250人，開設收容所共8 處，累計收容人數共174人，其他自行依親。國軍配置各全縣鄉鎮共575名兵力。
(中時)
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